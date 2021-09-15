强吻非礼女应聘者 71岁总经理监六个月

觊觎女应聘者的美色，71岁总经理竟然起色心，在她正式上班四天前就把召她进公司，邀她外出用餐，趁机对她上下其手、强吻她、还当场告白称“我喜欢你，我不会伤害你”。

晚节不保的“色老板”，今早（9月15日）被判坐牢六个月。

《联合晚报》早前报道，当时在本地一所私人学院当总经理的被告，早前认下两项非礼罪，承认自己在2019年10月3日非礼当年32岁的女应聘者。为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告名字。

根据案情，受害者于2019年10月1日到学院面试，被告当时决定要聘用受害者，并安排她在10月7日上班。后来，被告以要讲解工作流程为理由，邀请受害者在同年10月3日一起吃午餐。

吃午餐当天，被告多次牵着受害人的手告白，声称自己喜欢她，即便遭到拒绝，厚颜无耻的他仍用手臂非礼对方的胸部，并强行搭着她的肩膀，让她难以挣脱。

控方早前曾在庭上说，被告背弃信任，利用“未来上司”的优势非礼受害者，且在一天内多次伸出咸猪手，要求法官严惩，判被告坐牢七至10个月。

被告今早独自出庭接受判刑，他全程低头，不发一语。被告的代表律师为他求情时说，被告和妻子结婚46年，育有两个已经成年的孩子。他说，被告没有前科，已经悔不当初，恳求法官轻判。

律师强调，被告没有预谋干案，也没有导致对方受伤，因此希望法官考虑判被告坐牢四到五个月即可。

法官最终判他坐牢六个月。