非礼女同事判坐牢 律师遭纪律调查却失联

律师非礼女同事坐牢四周后，律师公会要检举他却联系不上，三司批准公会将文件贴在对方住家大门，并通过电邮传递给他。

《新明日报》之前报道，知名律师事务所一前律师，被指在2017年4月至10月11日间，为抒发压力偷拍女同事胸罩与内裤，还把大腿贴上她的手臂非礼。

被告面对一项非礼及三项侮辱女性尊严的罪状，并在认罪后，于去年6月被判坐牢四周。

同月，律师公会接手案件，大法官则在去年9月指示成立纪律委员会调查此事。

律师公会于去年10月2日，曾尝试将文件寄到被告注册地址，不过被告自去年1月起，便在印尼一家上市公司上班，一直不在国内。

文件当时交给被告父母，但他们拒绝签收。

委员会去年11月23日在被告缺席下进行纪律聆讯，并在今年2月裁定被告非礼和偷拍行为违反了律师专业法令（Legal Profession Act），需接受纪律处分。

律师公会在今年3月10日至8月18日间，曾5次尝试将文件递送到被告住家，希望能亲自交到被告手上，以让被告有机会出席聆讯，为自己是否应该接受处分提出抗辩。

不过被告依旧不在国内，父母不是不开门，就是见到快递员后将大门关上。

律师公会因此向三司申请，以别的方式递交文件。三司批准律师公会申请，让公会将文件贴在被告住家大门，并通过电邮传递给他。