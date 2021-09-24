住家起火 屋主冲入火场救猫

组屋单位卧室起火，三儿女以及二友人仓皇逃命后，屋主还冲入火场救猫。

这起火患于昨日下午5时许发生，地点是在马西岭巷（Marsiling Lane）第13座组屋。

记者到场时，失火的楼层依然被封锁，失火单位的住户也聚集在楼下。不愿透露姓名的屋主（57岁，保安人员）表示，他昨天外出买猫粮，回来后就听闻家中失火。

“回到家后，我发现起火的是女儿房间，里面摆放着室内脚车健身器、鞋子和鞋盒等。平时，我们也会在该处替手机充电。”

他表示，当时情况危急，房门已开始燃烧，他只来得及从沙发下面救出一只小猫后，然后就跑出屋外。

“我过后要求民防部队协助救出另一只猫。”

屋主表示，他有5名孩子，当时三名年龄介于12岁至17岁的儿女及另两名朋友在家，事后都疏散到楼下。

屋主透露，目前还无法计算损失，但据他了解，除了卧室之外，厨房也有受到波及。

根据读者林先生（35岁，销售人员）提供的视频，事发时火舌从窗户冒出，期间夹杂着爆裂的声响。

民防部队受询时指出，民防部队于昨天下午5时45分接获投报，火患涉及7楼单位杂物间内的物品，民防队员用一支水枪扑灭火势，约80位居民在警方协助下疏散。

发言人指出，5人在民防部队到达前自行疏散，民防队员评估这5人的轻微伤势，他们都拒绝送院，失火原因调查中。