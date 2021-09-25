非礼医生、掌掴护士 男病患为出院吃牢饭

男病患非礼医生、掌掴护士，只因一心想离开心理卫生学院，如今被送进牢房。

被告洪俊雄（46岁，译音）被控非礼和蓄意伤人等控状。

根据案情，被告早前被确诊患有慢性精神分裂症，2002年至2020年间，因数次病发而入住心理卫生学院，最近一次入院是去年1月8日，被告当时在警员的协助下，由学院的流动危机团队送入院。

被告入院治疗后，情况稳定，但他不满，频频要求出院回家。

由于被告父亲年迈，无法照顾被告，也没法接他出院，被告只能继续留院，也因此气到决定犯案，以便离开。

去年3月30日下午1时左右，一名医生在休息区和病患交谈时，被告突然走向她，用手非礼对方胸部，随后就被护送出休息区。同年12月10日下午约4时，一名男护士正在推着推车时，被告上前用右手掌掴对方，护士立刻呼叫同事，被告也随即被送回房间。

男护士的左脸颊红肿，拿了两天病假。

今年4月26日下午3时左右，学院的一名女保健助理和上述男护士在执勤，被告站在保健助理的身边，接着突然伸手抓了对方的臀部。

被告的行为被电眼捕捉到，也被男护士目睹，保健助理身上的警报器也响起，其他同事立刻前往支援，并把被告送出休息区。

被告昨午认罪，法官判他坐牢16个月。