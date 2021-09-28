新迹象显示中国经济放缓 海指周二回跌0.7％

（早报讯）随着新迹象显示中国经济放缓，亚洲股市今天（9月28日星期二）交易谨慎，主要股市多数下跌。新加坡股市的海峡时报指数今天跌22.61点或0.73％，闭市报3077.69点。

在新加坡闭市时，美国三大股指的期货下跌0.28％至1.20％不等。较早闭市的悉尼和东京股市各跌1.43％和0.19％。首尔股市跌1.14％。香港股市则涨1.20％。

资深股票经纪冯施钧受访时表示，亚洲股市继续表现不一，香港股市虽然闭市时上涨，但已从盘间高位回落。随着新迹象显示中国经济放缓，亚洲股市的交易情绪继续谨慎。

本地股市整体交易量扬升至18亿4000万股，交易总值微增至12亿9000万元。上升股229只，下跌股247只。多达24只海指成份股下跌，银行股下跌给予海指最大压力。

华侨银行（OCBC）今天股价跌1.03％至11.50元，大华银行（UOB）跌0.58％至25.63元，星展集团控股（DBS）跌0.13％至29.96元。

云顶新加坡（Genting Singapore）是今天跌幅最大的海指成份股，股价回跌3.36％至0.72元，交易量达3800万股。

美国疾病控制和预防中心将新加坡的冠病疫情旅行警示等级提高一级。新航（SIA）股价今天回跌1.19％至5.00元。新翔集团（SATS）股价持平于4.16元。

今天表现最好的海指成份股是丰益国际（Wilmar），股价涨1.70％至4.18元，是两只上涨的成份股之一。丰益国际昨晚透露，印度证监会（SEBI）昨日更新网站资料显示，它正在受理丰益国际印度合资公司Adani Wilmar的首次公开售股（IPO）申请。