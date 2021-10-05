叶品秀获首届激励人心总统奖 残疾健儿国际大赛奖金可能提高

（早报讯）我国的残疾运动健儿今后在国际大型赛事要是取得佳绩，可能会获得更高的现金奖，奖励他们的非凡成就。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今天中午在国会提出动议，表扬新加坡代表团在东京奥运会和残奥会的贡献，也提到可能会给残疾运动员更好的奖励。刚载誉归来的残奥金牌泳手、前官委议员叶品秀（29岁）也来到她熟悉的国会殿堂，接受大家鼓掌致意。

唐振辉宣布，叶品秀将获得新设立的激励人心总统奖（President’s Award for Inspiring Achievement），哈莉玛总统已同意这个提议。

唐振辉也谈到残疾运动员的现金奖励。目前，四肢健全的运动员通过“大赛奖金计划”（Major Games Award Programme）获得新加坡全国奥委会颁发的奖金，残疾运动员则是通过“运动员成就奖”（Athletes’Achievement Awards）获得新加坡全国残奥理事会颁发的奖金。前者在1990年成立，后者在2002年设立，两种奖金都完全来自私人捐款，由两个理事会跟捐赠者商讨决定颁发多少奖金。

目前，“运动员成就奖”的残奥金牌得主可获得20万元的奖金，与奥运金牌得主的100万元有很大的差距。

唐振辉说，议员们询问是否能把一般运动员和残疾运动员的奖金落差缩小。“奖金的差异并不能反映残疾运动员相比健全运动员在政府眼中的价值。在我们看来，他们都是新加坡运动员，每个健儿，无论是否有身体缺陷，都有我们认可和欣赏的自身价值。”

唐振辉透露，新加坡全国残奥理事会正在检讨如何增加残疾运动员在主要赛事的奖金，并已经跟一些机构开始讨论，理事会之后会宣布结果。

叶品秀在刚过去的东京残奥会上表现出色，在女子50米和100米仰泳S2级别成功卫冕，进账两枚金牌。她的成就引起国人自豪，有公众就为她抱不平，认为她应该获得更多的奖金。约瑟林在2016年里约奥运为新加坡赢得100米蝶泳决赛，是唯一获得100万元的奥运金牌选手。