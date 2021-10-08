本地科研团队研发新系统 能测出室内空气是否带有冠病病毒

（早报讯）南洋理工大学新加坡环境生物工程中心和新加坡国立大学杨潞龄医学院的科学与医疗研究团队研发出空气监测方法，可通过空气采样来检测室内空气是否含有冠病病毒。

这种监测方法可检测出空气中导致冠病的核酸编码（SARS-CoV-2 RNA）。随着德尔塔病毒的变异与快速传播，迅速检测出环境中的SARS-CoV-2 RNA势在必行。

研究团队9月14日发表在《室内空气》(Indoor Air)上的成果显示，相较于目前的废水检测，室内空气监测系统可用于医院、电影院等人群密集的封闭场所，尽早提供感染风险预警。

这项研究已在本地两间冠病病毒较活跃的住院病房进行了试验。研究表明，空气监测方法的对环境中病毒的检测率要比一般表面拭子采集样本的检测率高。

新加坡国立大学医学传染病转化研究项目副主任、亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授说：“这项空气采样研究有潜力对可能出现冠病病毒的热点区域进行监测，从而在必要时及时干预，以防止感染群的出现。”

新加坡环境生物工程中心高级研究员、该研究主要作者之一的鲁洪（Irvan Luhung）博士说:“这项研究证明了可在高通风率的医院环境中监测SARS-CoV-2。采用高敏感性的空气监测计划有助于我们尽早发现病毒，并保护一线医务人员的安全。”