防疫措施待风险降低后才逐步放宽

（早报讯）我国暂时不会调整防疫措施，但医疗保健系统面对的压力一旦减轻，风险降到可以接受的幅度时，政府将相应地逐步放宽措施。财政部长黄循财透露，当局将在接下来一两周内，就防疫措施的调整提供最新的消息。

我国进入稳定疫情阶段已经两个星期。联合领导抗疫跨部门工作小组的黄循财周六（10月9日）在记者会上也说，他知道有些人希望政府可以更快地放宽防疫措施，但政府要仔细考量任何放宽的决定，避免出现另一波可能让医疗系统不胜负荷的疫情。

他承诺，政府将尽快恢复开放，这包括扩大疫苗接种者旅游走廊计划的范围。

至于总理在刚结束的全国讲话中提到，我国将在三到六个月之内达到许多欧洲国家的防疫状态，也就是经济和社会重新开放之后染疫人数没有激增，黄循财指出这是因为这些国家同时兼具高疫苗接种率以及足够高的自然免疫率。

“政府觉得新加坡接下来三到六个月会达到这个状态，但这不意味着我们的防疫措施会保持三到六个月，我们会根据风险不断调整我们的措施。”

黄循财也说，有些人希望政府加快措施放宽的步伐。“他们会问，如果要与冠病共存，那为什么我们要放慢步伐，尤其是为那些故意选择不接种疫苗的人群？”

对此，黄循财说政府担心未接种疫苗的年长者的安全，并竭尽全力劝说他们接种，许多新加坡人也担心他们已经接种疫苗的父母和祖父母，以及尚未能接种疫苗的年幼孩童。

“我想向所有人保证，当我们制定冠病的应对策略时，会牢记各位的所有考量。我们也知道病毒清零已经不再可能，所以会控制感染情况，避免医疗保健系统不胜负荷，确保我们一直都会有为所有重症患者提供医疗的能力。”