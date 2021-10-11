南大制定15年可持续发展框架 达碳中和目标

（早报讯）让校园内所有符合条件的建筑获绿色建筑标志、把净能源耗量、用水量和垃圾减半……南洋理工大学制定15年可持续发展框架，旨在通过各方式达到碳中和的目标。

为此，南大将设立值10亿元的中期票据计划（Medium Term Note Programme），可通过发放与可持续金融债券，为大学的可持续发展项目如研究与创新工程筹资。

南大校长苏布拉·苏雷什教授今天向媒体介绍大学的可持续发展框架时指出，南大刚获得信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investor Service）评定的最佳信贷评级，反映大学稳固的财务情况。全球有22所大学获颁Aaa这个最佳等级。

大学希望借由这个机会进一步推动可持续发展项目，加强南大在可持续发展的领导地位。中期票据计划将与华侨银行合作执行。

南大下来15年的可持续发展计划包括：为南大校园所有合格的建筑取得绿色建筑标志，目前有超过九成建筑达标；到了2026年把净能源耗量、用水量和垃圾减50％，这是与2011年的用量作对比；推广可持续食物技术与生产方法并减少食物浪费、在本科生、研究生与可持续教育课程中增添可持续发展的教育元素等。

人工智能与可持续发展博士课程便是南大新推出的一项跨学科课程。从8月新学年起，新生的共同课程也包括可持续发展的学习内容。校方也增添了环境历史、环境可持续发展、环境管理等副修选项，提高学生对环境可持续发展的认识。

南大也宣布与七家跨国公司合作，展开可持续发展的研究项目，当中包括美国的Applied Materials Inc、德国的Continental AG，以及在裕廊创新区设公司的韩国汽车集团现代（Hyundai）。校方将设立可持续发展部门来协调并落实各计划。

这几年来，南大已逐步实行各项绿色项目，包括在2018年推出的智能校园，以及设立可把垃圾转为能源的处理设施。过去两年，大学的太阳能板使用率也增加一倍，近一成的电源来自太阳能。