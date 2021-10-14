马国开办托儿所 狮城女涉虐6岁自闭童被控

狮城女马国开办托儿所，涉虐待6岁自闭男童，逼食、提起身子摔进椅子，导致男童全身淤痕，她昨天被控上当地法庭。

被控的51岁狮城女莎丽花，被指于本月1日，在马国雪兰莪安邦的一家托儿所内，导致一名6岁自闭男童受伤，抵触儿童法令。她于本月3日被逮捕，昨日在当地被控上庭。

根据马国媒体报道，事发后，莎丽花在面对男童家长的质疑时，声称是因男童拒绝用餐才把头撞向桌子，但在家长再三追查下，惊揭是儿子遭粗暴对待。

男童父亲阿米鲁丁（货运经理）本月3日，于面簿主页上，发布一则时长47秒的闭路电视视频，而从他所发布的照片中，可见男童的背部出现大面积淤青，眼睛也有伤痕。

画面中可见，男童一直坐着大声哭泣，而莎丽花则在一旁大声呵斥，多番要求下，男童依然不愿吃饭。

随后在男童起身跑开后，莎丽花也连忙站起来追上去，并立即将他扯回来，用力按回椅子上，甚至用力将他推向桌子。

阿米鲁丁在贴文中指出，他当初是因为信任对方的专业，才将儿子送到该处，希望能改善他的情况及学习进度，没想到会遭遇如此的对待。

“我之前已经发现儿子身上有伤痕，但我选择相信托儿所，以为只是孩子过于好动，自己撞到墙壁所导致。”

莎丽花昨日在庭上否认有罪，获准以1万8000令吉（约6000新元）保释在外，案展至12月9日过堂。