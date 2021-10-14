陈圣辉：政府致力助农业食品公司建立新能力

（早报讯）新加坡政府致力于帮助农业食品公司，在本地建立新能力、创新和创造新工作。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉今天（10月14日）在瑞典厂商Oatly的新加坡厂开幕仪式上作此表示。

他指出，新加坡的多学科技术专长和在知识产权保护方面的记录，仍然是农业食品公司在这里发展业务的一个强有力的价值主张。我国政府还将投资高达1亿4400万新元，将新加坡的食品挑战变成机遇。政府也将继续通过与高等院校合作的培训项目，以及让行业领导者作为培训伙伴，来扩大本地的人才库。

他指出，食品供应已成为全球迫切需要解决的课题。这场冠病大流行把农业食品业推到聚光灯下。紧张的食品生产系统强调了对多样化和有韧性的食品供应链的需求。加上城市化和气候变化等全球趋势，这两个因素已减少并继续减少可用的农业资源，造成食品生产的不确定性。与此同时，人口增长和收入上升将继续增加食品需求。

他说：“在此背景下，我们需要探索创新和可持续的方法来生产优质食品，以帮助解决这一全球粮食挑战。”

他认为，Oatly和我国饮料厂商杨协成（Yeo's）合作在杨协成的圣诺哥大道（Senoko Way）工厂设立的燕麦奶厂，将为我们不断增长的农业食品生态系统增添色彩，并为餐桌带来更多环境可持续和令人耳目一新的选择。

生产燕麦奶所需的土地，不及生产牛奶所需的十分之一。而生产牛奶的温室气体排放量，是生产非乳制奶品的将近三倍。

而且，他指出，燕麦的生产技术可以加强我国食品业的韧性。Oatly的新加坡厂每小时可生产7500至8000包燕麦奶，或一年内生产6000万升燕麦奶。“如果我们愿意改用植物奶品，这（Oatly本地工厂的产量）可以满足新加坡人约20％的牛奶消费。”

该厂也在新加坡创造新的工作，在工程、生物加工和产品管理领域为国人提供机会。