文化奖得主、峇迪画家萨卡西病逝

（早报讯）2020年新加坡文化奖得主、峇迪画家萨卡西（Sarkasi Said）病逝，享年81岁，遗下遗孀和三男一女。

萨卡西小女儿Imelda Sarkasi受访时说，父亲两年前肾脏出现问题，这半年来病情恶化，出入医院，后来选择在家临终，昨晚10时左右因肾脏衰竭过世，她说：“父亲呼出最后一口气时，家人都在身边”。

萨卡西今早已下葬林厝港Pusara Aman回教坟场。

独立导演林少鹏去年为第二代艺术家拍摄纪录片《随艺聊》，访问对象包括萨卡西。他说：“真可惜又走了一位艺术家。我很欣慰自己拍下萨卡西的故事。他书读不多，但人品和修养很好，没有艺术家的高傲或自以为是，很和蔼可亲，也很风趣，生命力很强。”

萨卡西出生经禧一带甘榜，父母很早离异，由祖母带大，11岁起在街上讨生活，曾睡在友人的胡姬花圃里几年。他自学成才，作为峇迪画先驱者之一，其创作启发于大自然，擅长蜡防染色技术，色彩大胆，从最初的写实风格，转向以抽象的颜色笔触来抒发内在情感。

萨卡西从1960年代起就到印度尼西亚和马来西亚学蜡染技术，曾在本地第一家峇迪工厂Shahab担任设计师兼学峇迪画。他在2009年为实龙岗地铁站创作玻璃印版蜡染装置《人生观》，色彩璀璨线条流动如生命之河。他在2003年创作获得健力士纪录的最长峇迪画，尺寸为103.9米乘0.55米。

萨卡西曾在文莱、法国、印尼、日本、菲律宾、美国等地参展，获1 981年美国萨拉索塔艺术协会最佳外国作品、1989年大华银行绘画比赛冠军，作品出现在文莱苏丹、挪威女皇、新加坡总统等府邸。

本地很多政要包括李显龙总理、已故总统王鼎昌都爱穿萨卡西的峇迪画服饰。萨卡西常捐画给慈善机构，也在监狱、戒毒中心、儿童收容所等教导艺术。