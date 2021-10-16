星展银行成为运动员成就奖联合赞助商 叶品秀获80万奖金

（早报讯）我国残奥冠军叶品秀在本届东京残奥会游泳项目表现出色，在运动员成就奖（Athletes’ Achievement Awards）获得80万的奖金，星展银行今年开始也加入该奖项的赞助商行列。

在此之前，运动员成就奖的赞助商目前只有新加坡赛马博彩管理局。

星展银行将支持和共同赞助全国残奥理事会（SNPC）的运动员成就奖（AAA），为重大比赛中为获得奖牌的运动员提供现金奖励，他们的计划将横跨两个残奥会周期，直至2024年巴黎残奥会。

在本届残奥会获得两枚金牌，将个人残奥金牌数量增至五枚的叶品秀将获得80万元，其中百分之二十的奖金将回馈给将给新加坡残疾体育理事会（SDSC）和全国残奥理事会。

在8月底进账女子50米和100米仰泳S2级金牌的叶品秀说：“能够代表新加坡参加最高水平的比赛是我的荣幸，能够在2020年东京残奥会上赢得两枚金牌，是我和团队付出努力的证明。我很高兴新加坡正在积极争取奖金平衡，这是朝着正确方向的第一步。我放眼2024年的巴黎残奥会，会继续刻苦训练。”

非残障运动员会在“大赛奖金计划”（Major Games Award Programme）下将获得新加坡全国奥委会颁发的奖金，也是由私人赞助商资助，获得奥运金牌的健儿将获得100万元的奖金。