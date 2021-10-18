商务车出租业者金钟集团已收购共享电动车业者BlueSG

（早报讯）本地交通运输业者金钟集团成功收购共享电动车业者BlueSG，并计划在未来五年注资超过7000万元拓展生意。

金钟集团（Goldbell Group）今早（10月18日）发文告宣布，随着收购计划顺利完成，集团将积极增加人手，预计今年底之前能把现有团队规模扩大20%。

此外，该集团打算在未来五年里资超过7000万元，拓展BlueSG的业务和技术能力，包括扩大车队规模、设立科研中心和发展新技术。BlueSG也将成为该集团的共享汽车全球总部。

据早前报道，作为本地首个电动车共享服务业者，BlueSG从2017年推出服务至今，拥有超过650辆电动车，租用次数破170万次，注册用户也超过10万人。

由于新加坡能源集团与金钟集团早前已达成协议，为金钟集团客户提供电动车充电设施，BlueSG用户也能利用新能源的逾1500个充电设施。

文告也指出，收购BlueSG的计划与该集团在车辆共享、汽车租赁手机应用、智慧仓库、出行数据分析和算法等领域的发展目标高度契合。

金钟集团总裁蔡满杰说：“我们不仅有兴趣在电动车上试用新一代的科技，也期待与其他企业、高等学府和研究机构等合作，以实现我们通过BlueSG车队推动未来出行创新发展的愿景。”

该集团是目前本地最大的商务车出租公司，旗下超过5000辆车，为1万多名顾客提供服务。