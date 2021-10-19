餐厅禁拼桌告示引2顾客起争执

餐厅内张贴“不准拼桌”告示，妇女拒绝与陌生人同桌，结果引起争执，被呛“不想拼桌就别堂食”。

读者潘女士（48岁，会计）告诉记者，她昨天（10月18日）中午12时许，到义顺纳福城的餐馆用餐，当时墙上张贴着两张“禁止共享桌椅”的告示。

“当我坐下后不久，有另一名女郎走进来，并问我是否能拼桌，我说有告示禁止，因此拒绝对方。结果，对方去询问店员，却被告知可以拼桌。”

随后，女郎折返回来，称若是潘女士不愿拼桌，就不应该堂食。潘女士表示，虽然非常气愤，但并没有回应对方，而隔壁桌的顾客恰好离开，因此问题正好解决。

“我只是按照餐馆的规定，并没有犯错，若允许拼桌，告示就该提早取下，避免引发争议。”

她指出，虽不排斥与他人拼桌，但若有供单人用餐的桌椅，则更加理想。

记者昨日走访时，告示依然张贴在墙上，但餐馆的面积不大，内部仅摆了数张桌椅。另外，入口处也有告示，注明只有已经完成接种者才能入内堂食，店员在下单前，也会要求顾客先出示接种疫苗的证明。

条例允许独自一人或最多两人一组堂食。

政府抗疫跨部门工作小组日前宣布防疫措施再收紧，未接种者自本月13日起不能在咖啡店和小贩中心堂食，只能打包食物，也不能进入商场和旅游景点。12岁及以下的孩童、冠病康复者以及活动前检测呈阴者，则不受新规定影响。

根据最新安全措施条例，于9月27日至10月24日期间，餐饮场所仅允许独自一人或最多两人一组堂食。

餐厅负责人表示，禁止拼桌是之前的规定，随即将告示取下。

不愿透露姓名的负责人说，进入商场者都是已经接种的人，按照规定，也能允许公众拼桌用餐。

“我们疏忽，没有将告示取下，但事主来询问时，我们也有向她解释清楚。”

负责人透露，由于该处的面积不大，若是将桌椅分成单人桌位，则无法保持一米安全距离。

“我们都严格按照当局的规定来行事，避免犯错，这也是首次有顾客投诉这问题。”