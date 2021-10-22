巴士上非礼两女 大学生监六个月

大学生被指在巴士上非礼两名女郎胸部，辩称有背伤抓住巴士椅和做拉伸时，不小心触碰，法官不接受判他入狱六个月。

被告是29岁的黄元彪，他被指在2018年7月6日和8月7日早晨，乘搭巴士时，分别非礼两名当时18岁和26岁女郎的胸部。案发时，被告是南洋理工大学的学生，即将毕业。被告不认罪，案件经审讯被判罪名成立。

根据控方的结案陈词，被告在7月6日先上车，等受害者之后上车，坐在靠窗的位置后，被告换位坐在受害者的后面座位。

受害者供证时指出，感到左胸部有人触碰，手劲强到足以挪动她的胸罩，她在检查时碰到被告的手指，猜想被告是通过座位跟车窗的缝隙碰到她的胸部。

巴士电眼也拍摄到受害者转头看被告，多次往右边靠，最终起身站在走道。受害者随之发简讯告知丈夫，报案处理。

第二名受害者则供称，8月7日被告上巴士时，左边和前排都有空位，但被告选择坐在她的旁边。受害者事后睡着，感觉右胸遭人触碰。

被告察觉受害者醒来后，迅速抽手，遭受害者瞪时，还道歉两次。受害者虽没当众和他对质，但跟男友传简讯表示被非礼，男友代她报警处理。

被告代表律师针对第一起案件说，被告在攀岩中伤及背部，当天他在抓着前方的巴士椅子的睡着，忽然间身体抽动，在他尝试稳住中心时，不小心触碰到受害者的左侧。

针对第二起案件，被告则称他正在拉伸右手，但表示他明确感觉触碰到什么，因此马上把手抽回来，就看到受害者怒瞪。

控方指出，被告以背伤解释他的坐姿是不可靠的，当时被告录口供时，完全没有提及伤势，而即使被告称在2017年伤到背，也没有具体医疗文件证明。

控方也指出，被告提交的医疗文件显示他是在2018年7月27日求医，事后没跟进治疗，认为被告以背伤为借口，不可信。

控方表示被告在公共交通上非礼女郎，甚至趁她睡着时犯案，有必要严惩判他坐牢六个月。

律师求情时说，被告在理工学院的表现良好，也积极参与社区活动，如加入保护动物组织等，恳求法官轻判。

被告有意上诉。