从小迷英国王室 写信分享旅行经验 理工生喜获英女王回信

理工生突发奇想写信给英女王，分享自己的旅行经验，不料一个月后竟接获英国王室的回信。

这名幸运接获回信的本地学生是依斯干达（20岁），他在共和理工学院修读健康服务管理课程。

依斯干达告诉《联合晚报》，自己从小就对英国王室很“着迷”。有一天，他在使用社交媒体时，看见有关英国王室的贴文，随后想起曾有公众写信给英女王，便决定要试一试。“可以写信给王室的其中一人是件令人兴奋的事，但我也没对获得回信抱太大的希望。”

于是，依斯干达在9月13日写了一封两页的信件给英女王，信中他提到了在疫情影响下的现况，并和英女王分享疫情前他去旅游的经历。

令依斯干达感到意外的是，他在一个月后的10月14日收到了回信，信中有英女王的女侍臣（lady-in-waiting）苏珊·哈希（Susan Hussey）的签名。苏珊·哈希在信中对令依斯干达的来信表示感谢，英女王虽然无法亲自回信，但也对他信中提到的旅游经历感兴趣。

信函印有王室标志

“我原以为只有大人物才能收到回信，当我在信箱中看到来自王室的来信时，很震惊也很兴奋。信纸非常有质感，上方还印着王室的标志。”

依斯干达随后在网上订了一副相框，想把回信放入相框内珍藏起来。他也希望凭借自己的经历，可以鼓励那些也想给名人或王室写信的人，至少可尝试付诸行动。

希望英女王来访 品尝新加坡美食

理工生不仅在信中分享自己的旅游经历，还希望英女王来访新加坡品尝美食，并在信中表示对英女王今年圣诞节的致辞充满期待。

依斯干达在写给英女王的信中，除了向对方介绍自己是来自新加坡的一名学生，他也分享自己在泰国旅游时，被宏伟的庙宇震撼的感受。同时，他表达了自己有朝一日想到伦敦，品尝当地下午茶以及到伦敦大本钟一游的愿望。

另外，依斯干达希望英女王有机会到新加坡来访，品尝本地美食，如椰浆饭和鸡饭等。他也在文末表示自己非常期待英女王在今年圣诞节的致辞。

依斯干达受访时说：“我也给其他王室成员写了信，非常期待可以得到回复。”