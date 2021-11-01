谷歌涂鸦首次纪念新加坡女艺术家 向张荔英致敬

（早报讯）谷歌涂鸦（Google Doodle）今天（11月1日）向新加坡第一代艺术家张荔英（1906-1993）致敬，这也是它第一次纪念新加坡女艺术家。

张荔英以油画的艺术成就闻名，被认为是新加坡艺术、南洋画风艺术运动开拓者之一。她1906年生于中国浙江，留学巴黎与纽约，曾就读巴黎科拉罗西学院和比娄学院。1930年11月1日，张荔英有两幅油画入选巴黎常年秋季沙龙展，声名鹊起。沙龙展以展示20世纪创新绘画知名，毕卡索、马蒂斯、塞尚等都展过。

张荔英自1953年移居新加坡，在南洋美专教学26年，培养一代代艺术家，1982年获颁文化奖。

谷歌新加坡区主管本金（Ben King）说：“张荔英相信，作为艺术家，不仅要代表她所生活的时代，还有人生的多重视角，这在她的艺术中得到清晰的体现”；“通过今天的谷歌涂鸦，我们很自豪地向她致敬，与世界其他地方分享她鼓舞人心的故事。她的作品也可以在谷歌艺术与文化平台浏览。”

作为张荔英作品最大收藏的守护人，新加坡国家美术馆最近举办20年来第一次大型回顾展“此心安处——张荔英艺术展”。馆长陈维德博士认为，张荔英凭借横跨欧洲、北美和亚洲的艺术生涯，持续影响几代艺术家。

他说：“我们很高兴谷歌涂鸦欢庆张荔英的遗产，且在这样一个全球平台上聚焦她的故事。我们希望更多人在张荔英身上获得灵感，并对新加坡和东南亚充满活力的艺术史激发出更大的兴趣。”

谷歌涂鸦曾于2014年7月22日在本地音乐家、新加坡国歌创作者朱比赛的107岁冥诞向他致敬。