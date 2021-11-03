研究：透明友善的管理方式 可减少职员合谋行为

（早报讯）南洋理工大学率领的国际团队研究发现，对公司流程或做法采取较透明和友善态度的管理层，职员之间出现合谋行为，包括挪用资金等情况会显著减少三分之二。

参与研究的阿姆斯特丹大学将104名参与者分配到模拟公司中的经理或职员角色，并要求他们执行任务。

研究人员发现，当“经理”没有和“职员”分享公司流程或做法时，职员之间尝试进行合谋行为的情况出现多达37％。对公司不利的职员合谋行为有多种形式，包括挪用资金、隐瞒信息等其他不易察觉的勾当。

根据美国注册欺诈审查员协会今年发布的一份报告，职员合谋为全球公司造成的损失估计达45万亿美元，相当于年收入的5%。该组织表示，约一半的欺诈案件涉及员工之间的合谋行为。

相比之下，当经理采取更透明的管理方式，和职员分享公司流程或做法时，职员之间尝试进行合谋行为仅13％，显著减少三分之二。

研究也发现，透明度的好处取决于职员获经理善待的程度。当职员普遍受到善意的对待时，增加透明度就会大大减少职员之间的合谋。相反的，如果职员普遍受到恶意的对待，提高透明度反而会增加职员之间的合谋。

领导上述调查的南大南洋商学院殷华祥助理教授说：‘’先前的研究显示，公司的透明度越高，职员的工作满意度就越高。根据我们新的发现，我们强调更开放和更友善的管理方式还有助于提高职员士气，降低与工作相关的压力，同时提高工作满意度和绩效。这凸显了公司工作文化的重要性，公司决策者需更加重视。”

没参与研究的人力资源咨询公司Mercer Singapore合伙人加拉德（Lewis Gerrad）说：“透明度可以培养对组织和领导者能力的信任，而善意可以使员工相信管理层将他们的最大利益放在心上，进而提高工作积极性和生产力。研究将促使公司管理层开始专注于创建透明和友善的文化。”