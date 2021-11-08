冠病口服药消息刺激 海指扬升0.7％

（早报讯）辉瑞（Pfizer）冠病口服药实验效果良好的消息，刺激各地旅游相关股股价上弹，但通胀担忧及科技股受压使亚太股市今天（11月8日星期一）涨跌不一。新加坡股市的海峡时报指数在银行股以及新航（SIA）和云顶新加坡（Genting Singapore）等旅行相关股的推动下，今天扬升21.56点或0.66％，闭市报3263.90点。

因科技股受压下跌盖过旅游相关股上涨的影响，悉尼和东京股市开高收低，首尔和香港股市则全天受压。悉尼今天跌0.12％，东京和首尔各跌0.35％和0.31％，香港则跌0.43％。不过，上海和深圳股市各涨0.20％和0.48％，因获得旅游和新能源股上涨的支持。

法新社报道大和证券（Daiwa Securities）一份报告指出，个别企业盈利消息导致东京股市午后进一步受压。其中，本田公司（Honda）因晶片短缺和供应链问题而下修全年盈利预测后，其股价挫跌3.34％。辉瑞的日本竞争者盐野义医疗保健（Shionogi）的股价则挫跌5.73％。

至于新加坡股市，资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，今早开盘时海指对上周五美国优于市场预期的非农就业数据作出正面反应。但市场也关注通货膨胀，关注劳动市场收紧使美国周三出炉的消费价格指数上涨，这可能触发美国联邦储备局重新评估其收紧货币政策。

新加坡股市今天整体交易量持平于14亿3000万股，交易总值则微跌至13亿元。上升股246只，下跌股216只。

约三分之二的海指成份股今天上涨，新航、云顶新加坡、新翔集团（SATS）、扬子江船业（Yangzijiang）和康福德高（ComfortDelGro）股价涨幅最大，分别涨3.60％、2.53％、2.39％、2.33％和1.86％。大华银行（UOB）、星展集团控股（DBS）以及华侨银行（OCBC）的股价分别涨1.34％、0.96％和0.25％。这些成份股的交易总值皆位列全场20大。

新航工程（SIA Engineering）今天股价涨3.15％，闭市报2.29元。该公司上周五闭市后发布业绩转亏为盈的消息，在截至9月底的第二季取得1050万元的净利，它去年同期亏损2970万元。集团截至9月底上半年净利亦转亏为盈，取得2500万元净利。

金光能源与资源（Golden Energy & Resources）今天股价跌2.99％，闭市报0.325元。它今早透露，子公司Stanmore Resources已签约将以12亿美元（16亿2000万新元）收购必和必拓集团（BHP Group）所持拥有澳大利亚冶金煤炭资产的子公司BHP Mitsui Coal Pty Ltd的80％股权。金光能源与资源将为子公司Stanmore的购价付款和任何分手费提供最高达6亿美元的担保。这项收购有待符合一些条件并预期在明年中完成收购。

辉联集团（Vibrant Group）今天股价涨4.35％，闭市报9.6分。它今早披露，集团拥有51%股权的子公司Sinolink Financial Leasing被上海金一云金网络服务有限公司起诉，并追讨718万人民币（151万新元）。金一云金网络声称在2017年至2018年之间为指Sinolink介绍第三方客户，但指Sinolink没有为这项咨询服务付费。

Alset国际今天股价涨3.57％，闭市报5.8分。它今早透露，公司以6200万美元（8371万新元）完成收购三间位于美国德克萨斯州和宾夕法尼亚州的医院。这些医院目前出租给专门提供长期急症和重症医疗服务的LifeCare Health Hospitals。