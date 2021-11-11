李显龙总理：APEC须帮助中小企业和员工实现数码转型

（早报讯）中小企业占APEC经济体中所有企业的97％，并且雇用了一半以上的员工，但这些企业大多没有为数码化做好准备，有被甩在后面的风险。李显龙总理认为，APEC成员须帮助这些企业和员工实现数码转型。

李总理今早（11月11日）在APEC总裁峰会发表主旨演说时，针对如何抓住数码转型机遇提出了三个建议。

这三个建议包括：推进国内经济的数码转型和让员工为数码时代做好准备、加深区域数码领域经济的一体化，以及在全球范围内采用协调一致的应对措施来管理数码转型过程。

李总理说，人们需要对未来的数码框架进行更大的投资。这包括数码身份证、数码支付解决方案、数据的交换和授权等方面。“这是一些基本的要素，此类对数码基础设施的投资，将加速各行各业的数码转型努力。”

各经济体也须帮助员工适应数码经济，因为数码经济对低技术工人和跟不上数码步伐的人们具有颠覆性，所以在员工身上投资是至关重要的，包括通过终身和延续教育让这些员工具备竞争力和过上好日子的机会。

李总理也强调，促进经济一体化是APEC机制建立的最初目的，各经济体继续通过《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），朝着亚太自由贸易区愿景迈出令人鼓舞的步伐。

李总理认为，接下来这类愿景应该扩展到数码领域，由新加坡、智利和新西兰组成的数码经济伙伴关系协定（DEPA）可以是构建更大区域或全球架构的基础，APEC成员应努力达致区域数码经济协议或者伙伴关系协议。“这将是经济一体化的新维度，让企业更轻松地跨境联系，并进入数码经济中的新市场。”

另外，数码科技在让上百万人获益的同时，也在扩大数码鸿沟，因此李总理认为应该要让更多人参与数码经济全球标准与合作倡议的制定。