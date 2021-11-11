少女上门买仓鼠 青年带她进房非礼

非礼上门买仓鼠的14岁少女，无耻男称曾患有重郁症，恳求法官考虑缓刑监视，但控方反对并指没有证据证明是被告的精神状况才导致他犯罪。法官昨日判他坐牢三个月又两周。

《联合晚报》之前曾报道，2019年7月26日下午约5时30分，一名14岁少女向林伟义（译音）购买仓鼠，之后在他的要求下到他住家，还被他带入房内趁机讨抱和非礼她。

现年23岁的被告被控抵触儿童与青少年法令罪，他不认罪，经审讯后被判罪成。

被告的代表律师为他求情时说，根据被告的医药报告，被告曾患有适应障碍症（adjustment disorder），自小喜欢拥抱，从拥抱中能得到安慰和安全感。报告也指被告患有重郁症，有焦虑的现象。

律师说，被告如今还患有情绪障碍症（psychothymia），担心坐牢会让他感到焦虑，影响他的病情。

因此，律师希望法官看在他犯案时才21岁，能视他为年轻罪犯，考虑让他接受缓刑监视评估。

控方反对辩方的申请，指被告的精神状况并不是导致他犯案的原因。此外，被告在审讯过程中给予令人难以置信的解释和说法，看不到他一丝的悔意。

此外，被告把少女带入房内，不仅非礼胸部，还在两人都穿着衣服的情况下用下体磨蹭少女的私处，这都是严重的罪行，因此促请法官判他坐牢至少六个月。