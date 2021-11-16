中介：我国向印尼开通旅游走廊 雇主料能省下数千元隔离费

（早报讯）通过疫苗接种者旅游走廊计划飞来新加坡的女佣无须隔离，这能舒缓印度尼西亚女佣供应短缺的问题，雇主也估计能省下数千元的隔离费。不过一些女佣中介指出，部分较谨慎的雇主还是会要求女佣先隔离后才开始工作。

新加坡将于本月29日与印尼及印度开通疫苗接种者旅游走廊计划（VTL）。根据VTL安排，已完成疫苗接种的旅客入境我国后不必隔离，但须在出发前和抵境时接受冠病检测。符合条件的女佣也能通过这项计划来新。

在疫情之前，六合发女佣中介有约七成女佣来自印尼。负责人王杨贻荃受访时指出，比起几个月前女佣来源全被阻断的情况，中介目前引进新女佣相对较容易。“不过人力部仍严格管控入境女佣数量，若女佣能通过VTL这个新渠道来新，相信能舒缓供应短缺的问题。”

力业女佣集团董事陈奕来预计，VTL下来会是雇主引进女佣的首选。他指出，无论是通过人力部还是劳务中介协会安全引进女佣的试行计划，雇主平均须支付1000多元至4000元不等的检测和隔离费用。

“尤其是预订隔离酒店的费用越来越贵，之前一晚费用约75元，目前涨至180元。女佣来新不必隔离，雇主就能省下一大笔钱，我们也不用手忙脚乱忙着找酒店或其他隔离设施。”

女佣来新后无须隔离，一些雇主可能担心存在健康风险。陈奕来指出，通过VTL来新的女佣会先在公司的设施住几天接受健康检查和处理行政事务，因此他不认为会有问题。“如果雇主还是希望女佣隔离后才开始工作，我们也会照样安排，让他们感到安心。”

劳务中介协会将继续试行安全引进女佣的计划

劳务中介协会会长杰普雷玛（K Jayaprema）则说，虽然通过VTL引进女佣可省下一笔费用，不过这项计划的航班和名额有限，目前也不确定通过该计划来新的女佣是否要遵守额外条例，整个过程可能会更麻烦。“我不建议女佣中介和雇主选择VTL，除非政府增添计划的名额。”

此外，VTL只开放给已完成疫苗接种的女佣，但一些女佣因个人原因无法完成接种，因此协会还是会继续试行安全引进女佣的计划，让更多女佣通过该渠道来新工作。

普雷玛也说，不少雇主还是希望女佣隔离后才到雇主住家工作。“尤其是家中有年长者或是年幼孩童，他们一般会要求女佣隔离一段时间。”

劳务中介协会今年7月中旬开始试行安全引进女佣的计划，女佣来新加坡前的14天会在自己国家的入职设施接受多轮冠病检测，相关额外费用由雇主承担。她们抵境后仍须遵守我国的防疫措施。