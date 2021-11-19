少女遭狼父非礼哑忍12年 报警才知非亲生

六岁就被“父亲”非礼，成长过程中还不断遭他“毒手”，女子哑忍12年，去年终于忍不住向辅导员倾诉，并在报警后才惊觉对方其实不是亲生父亲，只是养父。

这名65岁的养父是一名小贩，他昨天面对四项控状，包括触犯儿童与青少年法令和非礼等罪名。他承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判监32个月，并须额外坐牢10周代替鞭刑。

为保护受害者，媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

受害者现年18岁。根据案情，在2009年女儿幼稚园毕业那天，被告和当时只有六岁的女儿返家后，躺在同一张床上休息。

上身裸露的被告突然抓起女儿的手触碰他的下体，跟着还伸手进女儿底裤非礼她。

2018年的某天，受害者和母亲在家激烈争吵，母亲一气之下将受害者的手机摔坏。隔天，被告主动给受害者一笔钱，让她去修理手机，受害者接过钱后转身，不料被告突然从背后紧紧抱住受害者。

除了隔着衣服触摸受害者腰部和胸部，被告还在她耳边说：“现在我给了你钱，就可以摸你了。”

去年10月1日，受害人被母亲赶出家门到朋友家留宿时吐露心声，朋友建议她向学校辅导员求助。辅导员和校长隔天陪受害者报案，她之后才发现原来被告其实并非自己的亲生父亲。

控方表示，由于被告已年过50岁，不能接受鞭刑，但他的罪行恶劣，因此求判35个月，以及额外监禁16周代替鞭刑。

法官下判时考虑被告年事已高，又有心脏问题，而且被告决定直接认罪，没有浪费法庭时间和资源，因此判他监禁32个月又10周。