四马路观音堂今重开 清早有约50人排队

（早报讯）四马路观音堂佛祖庙在关闭了近两个月后于今日（11月22日）重新开放，清早一度有约50人排队，观音堂因此提早约10分钟开放给信众入内参拜。

今早清晨约6时30分，天未亮，四马路观音堂就有约30人在外排队，等待入内。约10分钟后，排队人龙增加到约50人。观音堂原定早上7时开放，工作人员在约6时50分将栅栏移开，提早让信众入场。

配合本地的冠病稳定疫情阶段，观音堂在9月27日起关闭，暂停接待公众。今天重新开放后，将继续按照身份证号码的单双数控制人流量；身份证号码尾数为单数的公众只能在星期一、三和五入庙，双数者则能在星期二、四、六入庙。观音堂在星期天及公定假日不开放。

此外，观音堂每天中午也会关闭半小时进行清洗。堂内目前也禁止求签、跪拜及供奉鲜花和水果等贡品。

今早的入场情况十分顺畅，工作人员会在入口处先检查公众的证件号码，并要求访客使用合力追踪应用或携手防疫器进行SafeEntry登记。由于庙内人数限制在50人，到了早上约10时开始有比较多信徒到访，庙外又排起了约20人的队伍。

排在人龙第一位的毛野（32岁，餐饮经理）受访时说，自己很久没到庙里参拜了，得知观音堂今天重开非常开心，于是在清早6时就到庙外排队。“我大概11点还要去上班，所以就提早来这里排队，一方面也是向神明表示我的诚意。”

据记者观察，一些信众自备了签筒和筊杯，在观音堂外的围栏求签，也有因身份证号码尾数限制而无法入场的信众，在外参拜。

不知观音堂实施身份证尾号限制的公众邱林和说，虽然早上被拒绝入内，但会再安排改天入庙参拜。

附近卖花香烛的摊贩近两个月未摆摊

观音堂关闭近两个月，在附近摆摊售卖鲜花与香烛等祭品的好些摊贩也暂停营业。

其中一名摊贩张太（64岁）表示，虽然今天恢复开档，但不确定是否会有生意，所以不敢进太多货。“观音庙一天不开，我们就没有生意做，就算我出来摆摊也没有人来买。”

另一名摊贩符丽妹（73岁）清早约6时就从碧山到观音堂外开档张罗生意。“观音堂关闭的这段时间里，我就去走走，做点运动。新年也要到了，我也开始大扫除整理屋子。”