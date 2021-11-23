精密工程行产业数码计划 分三阶段助企业数码化

（早报讯）政府推出精密工程业数码化蓝图（Industry Digital Plan，简称IDP），该行业的2700家企业和10万多个员工将能借助这项蓝图，通过数码化推动生产力和转型。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉今早在第四届工业转型亚太区（Industrial Transformation Asia-Pacific，简称ITAP）博览会上讲话时，做出这项宣布。

该蓝图是由新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）和资讯通信媒体发展局（IMDA）联手制定。

他指出，精密工程业数码化蓝图包括三个阶段，可协助公司识别本身在能力方面的落差，以及在不同增长阶段可采纳的数码解决方案。

第一阶段处于基础阶段，目的是帮助中小企业为数码经济做好准备。基本解决方案将可启动企业开展数码化历程，使它们能够从事更高价值的工作、建立核心数码能力以及提高运营生产力。

第二阶段突出的数码解决方案，在于让中小企业能够以数码方式连接，以优化业务价值。

至于第三阶段，则建议采取措施协助公司实现运营自动化，并迈向由科技驱动的智能企业。

陈圣辉说，员工在业务转型中发挥关键作用。因此，新蓝图也有相应的数码化培训蓝图，可帮助企业根据员工的需求和转型阶段量身定制培训计划。

“这将有助于员工和雇主一起提升，并确保他们能够适应及自信地应用新科技。”