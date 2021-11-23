非礼同车女子 醉男罚款监8个月

女郎登上共享私召车，男友就在不远处，车子也都没开远，坐在旁边的男子便开始对女郎动手动脚，还向她的男友比中指！

这名男子，最后因为这一连串的举动而惨付坐牢和罚款的代价。但他辩称自己当时烂醉如泥，加上品格和家教良好，坚决否认作出非礼和骚扰的事，决定上诉高庭。

被告马塔纳库马尔被指于前年7月30日晚上11时40分，在义顺11街组屋停车场的私召车内，用手摸21岁女乘客的右大腿和扫过其私处，抵触非礼罪；他也在事后向23岁男子比中指，抵触防止骚扰法令（POHA）。

国家法院法官裁定被告确实喝醉，但不至于不省人事到不知道自己在做违法的事，他因此须为自己的罪行负责，判他坐牢八个月以及罚款2500元。

根据判词，事发日，女子从男友家叫了共享私召车回家，男友陪她下楼等车。

她供称上车时闻到一股酒味，被告已经坐在车里。车开动时，被告便动手摸她的头发，她吓得退缩。

女子惊问：你喝醉了？但被告回说“没有”，还给她一副不怀好意的表情。不久，被告再伸手动她的头发和肩膀，司机回头看时，被告即刻缩手，然后叫司机别多管闲事。

被告这时越来越大胆，往女子右大腿摸了三到五秒，再往她私处扫了三秒左右。

她形容被告显得非常“暴力”，讲话粗声粗气，坐在他旁边都能感受到座位在摇晃。司机这时叫她坐到前座，她有点犹豫，但因为害怕被告得寸进尺，所以下车换位子。

车子转弯要驶出停车场时，女郎发现男友仍在楼下，她于是要求停车，没拿手提袋就下车跑向男友求助。

男友后来陪她到车上取回手提袋，被告这时摇下车窗向男友比中指。

两人上楼通知家长，男友的父亲过后载他们到警局报警。