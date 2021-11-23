星展银行数码服务故障12小时仍未恢复

（早报讯）星展银行及储蓄银行数码银行服务，从今早10时起经历长达12小时的故障，目前仍未恢复。

不少星展银行及储蓄银行客户反映，从今早（11月23日）起便无法登入银行户口，除手机应用外，digibank网页也出现同样问题。

星展银行下午3时通过面簿向客户表达歉意，指一些客户在使用银行服务时，遇到间歇性缓慢情况，该银行正努力解决问题。

有关贴文也指，需要转账的客户可使用星展银行电子钱包PayLah应用。此外，储蓄银行面簿也上载同样内容的贴文。

随后银行在晚上10时更新贴文，对客户长时间无法使用数码银行服务再次致歉。

“我们将从晚上10时至11时暂时关闭一些服务，这包括星展银行PayLah应用、数码银行及3D e-comm交易。”

此外，星网电子付款公司（NETS）下午1时许在面簿公告，指星展银行客户暂时无法使用eNETS转账服务，他们正和星展银行携手努力解决问题，一有新进展会通过面簿和公司网页通知客户。

星展银行客户薛家意（41岁，零售业）说，星展银行系统不稳定，她尝试使用digibank手机应用，却出现“此服务目前无法使用，请稍后再试”的字眼，PayLah应用也是同样情况。另一名客户陈毓霖（44岁，工程师）则可登入PayLah应用，但无法使用digibank手机应用。

“一开始以为是个人问题，但后来发现其他人也一样无法使用数码银行服务。无法线上转账会带来一些麻烦，可能之后要亲自去银行走一趟。”

记者晚上10时尝试登入digibank网页，同样显示“网站目前无法使用”的字眼，不过该银行提供数种联系方式，包括电邮、推特和电话号码等，方便客户反映意见。

星展银行数据显示，冠病疫情让更多民众转用数码银行服务，去年6月至8月，digibank手机应用的注册量同比增加216％，数码银行客户人数创下350万人的新高。