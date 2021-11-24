星展银行数码服务故障 今早未完全恢复

（早报讯）星展银行及储蓄银行数码银行服务昨天早上开始出现故障，银行一度在社交媒体上说服务已完全恢复，但许多网友反映今早仍无法使用多项服务。

网站监测组织Downdetector显示，投诉星展银行服务中断的用户从昨天早上10时开始攀升，下午2时30分左右更有594个故障反馈。该情况昨天下午出现缓和，但故障反馈数量今早（11月24日）又迅速上升，早上10时的高峰有多达675个故障反馈。

星展银行今天早上8时多在面簿和推特发文说，所有数码银行服务已在凌晨2时恢复。但早上11时，银行再次在社交媒体发文说，服务今早已恢复，但由于昨天的数码银行问题再次出现，导致服务受影响。

星展银行说：“我们知道这影响了许多客户，也正在尽力解决这个情况。”

多名网友也在星展银行的置顶贴文下留言投诉无法使用部分服务，据观察，手机应用的投诉率最高。今早10时至11时之间，该贴文出现至少600个新留言。

星展银行客户邓伟民（46岁，销售业）受访时说，他从昨天早上起就登录不了手机应用和网站，一直到今天早上9时，页面仍显示“此服务目前无法使用，请稍后再试”。

邓伟民说，他有意参与的一个活动今天将关闭注册通道，但由于PayNow等数码银行服务中断，一直无法支付注册费用。另外，若账单和贷款迟交，再加上无法及时转移资金来进行股票投资，也会带来一定的损失。

他说：“主要是我们信任星展银行，但它作为银行服务提供者中的领头羊，服务却中断了那么久，我不确定会否再继续信任它。”

昨天开始尝试支付电费等定期账单的董姵汕（45岁，区域销售经理），今早也未能使用星展银行的应用和网站服务。

“如果今天还是没有恢复服务，我只能分别到AXS终端机支付账单，再到自动提款机进行转账。银行分店的等候时间太长，因此我没有打算亲自下去。”

20岁的刘嘉欣（学生）打算下午到该银行的淡滨尼分行支付学费、房贷等费用。刘嘉欣说，银行的应用经常出问题，包括服务超时、突然把她登出账号等。

《联合早报》已针对服务中断的问题询问星展银行，但截至早上11时并未收到答复。