星展银行：了解事态严重 必要服务长时间故障“不能接受”

（早报讯）星展银行和储蓄银行的数码银行服务昨晚开始逐步恢复，但是今早仍有一些公众反应无法登入系统，情况直到下午才较为稳定。

星展银行今晚（11月25日）约9时10分在面簿贴文说，从今早开始，顾客已能像在发生故障前那样登入和完成交易。无法登入或不能完成某些交易的顾客，可尝试重新启动他们的设备。银行也建议用户清除浏览器的快取记忆（cache）。

“虽然数码银行服务已经恢复，但是让顾客长时间无法使用必要服务是不能接受的。我们会继续观察和检讨这周发生的事情，并采取防范措施。”

星展银行也再次向顾客致歉。

数码银行服务因访问控制服务器（access control servers）出问题，前天（23日）早上开始发生故障，隔天凌晨虽然曾短暂恢复，但是几个小时后又出现状况。银行昨晚10时35分在面簿上通知顾客说，网络服务已逐步恢复正常。

不过据观察，直至今天上午数码银行服务还不是很稳定。

许多顾客上午到银行面簿上留言，一些说已经可以使用数码银行服务，但是还有好些投诉仍无法登入，他们遇到的问题包括登入页面不能加载，或是登入主页后不能进一步点开其他选项。银行回复公众留言时，请顾客先重启他们的通讯设备，再尝试登入。

记者下午1时通过手机应用使用数码银行服务，试了两次后才成功进入主页，成功登入后可如常查看存款资料和完成电子转账服务。

根据网站监测组织Downdetector的数据，今早9时有68起关于星展银行服务故障的反馈，中午之后反馈次数逐渐递减，维持在10多至30多起。相比之下，前天早上的峰值曾达714个故障反馈。