奎因街出发首趟VTL巴士新山关卡无法通行延误行程

（早报讯）第一班从奎因街巴士总站前往马来西亚新山拉庆中央巴士总站的短程巴士，抵达新山苏丹依斯干达大厦（新山关卡）时，因司机无法出示乘客名单，导致行程延误超过一个半小时。

在新马陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划下，汉达英达巴士公司（Causeway Link）前往马国的首班车今早约9时30分从奎因街巴士总站出发，顺利通过兀兰关卡后，于10时30分抵达马国，但因上述技术问题，导致乘客被迫在车上等候逾半小时。

据了解，由于从马国首个出发的巴士延误，业者紧急调动两辆备用巴士前往奎因街巴士总站接首批45名乘客，但出发时没带上完整乘客名单。

马国移民局坚持要确认乘客完整名单后才放行，因此记者所在的首班车在等候超过半小时后，乘客被指示先通关，随后再上车，直到巴士公司补上乘客名单，才能出关。

截至中午12时15分，记者一行人仍在新山关卡，尚未启程前往拉庆中央巴士总站。

首班短程巴士共售出45张票，但为了保持安全距离，巴士公司准备两辆巴士，其中一辆载22人，另外23名乘客则乘坐另一辆巴士。

此短程巴士原定9时从奎因街出发，但延误30分钟才启程。由于其他班次的巴士陆续抵达新山关卡，导致现场至少有四辆巴士等待前往新山拉庆车站。

在拉庆车站半小时内完成入境检测

记者最终于中午12时45分抵达拉庆车站，并顺利在30分钟内完成马国要求的入境检测，费用为每人马币60令吉（新币约20元）。

据了解，截至下午2时30分，除了首趟抵达的星运旅游短程巴士有一名乘客冠病检测呈阳性外，其余入境马国的乘客检测结果皆为阴性。

完成检测的乘客须在场等候直到结果出炉，随后他们只要向工作人员出示检测结果的电邮，确认为阴性，即可离开等候大厅。

柔佛州务大臣署也派员在现场送礼包给每位抵境乘客，礼包内有面包、矿泉水及水壶。