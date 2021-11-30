母涉按幼女膝盖 助情夫非礼侵犯

被指以按摩“治疗”经期不定为幌子，母亲涉嫌协助身为按摩师的情夫非礼和指侵她的小女儿长达六年。小女儿感到不适尖叫时，母亲被指叫她“闭嘴”，还按着女儿的膝盖让她张开腿，“方便”按摩师傅指侵她。

现年70岁的男被告，是一名按摩师，他共面对15项控状，指他在2011年至2017年间指侵、非礼、性剥削少女和向她展示猥亵视频。62岁的女被告，则是受害人的母亲，她面对13项控状，指她与男被告串谋干案。

女被告育有四个孩子，受害人是她的小女儿。案发时受害人年仅10岁至16岁，目前20岁。男被告比受害人年长50岁，涉案时已61岁。开庭陈词显示，男被告是女被告的情夫。

两人皆不认罪，案件今早（11月30日）在高庭开审。根据控方的开庭陈词，男被告早前曾在一间庙宇的诊所工作，受害人的二哥在2009年参与庙宇的舞狮团后，她因此结识男被告。

母亲后来经常带当时仅八岁的受害人到庙宇找男被告按摩，母亲也会向对方学习推拿。

2011年，男被告开始到受害人家帮她和家人按摩，他每次都在主人房内帮受害人“按摩”，而母亲都会在场。

男被告隔年开始伸出“魔爪”，声称可以帮受害人治疗经期不定的问题，开始按摩她胸部、私处和指侵她，也多次亲吻她胸部和私处。

男被告多次在帮受害人“按摩”时，都会赤裸上身和仅穿着内裤，其中几次被告还指示受害人替他手淫。

受害人每次因感到不适而尖叫时，母亲都会要她保持安静，并要她“好好合作”，听从男被告的指示。

其中一次，受害人猛踢双脚想要阻止男被告指侵她时，母亲竟按着她膝盖让她腿张开，“方便”男被告指侵她。

案件续审。