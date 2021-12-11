听见女房客“哎呀”抱一下 二房东非礼罚5000元

（早报讯）一声“哎呀”两种诠释，女郎称自己因为衣服掉了才叫了一声“哎呀”；二房东则称听见“哎呀”以为女郎站不稳，担心她摔倒所以上前将她抱下。

现年33岁的刘海滨（译音）被控一项非礼罪，他不认罪，案件经过审讯后，法官昨日（12月10日）裁定他罪成，判他罚款5000元。

2018年11月30日晚上7时15分左右，身为二房东的被告被指将女房客从小桌子上抱下来，女房客吓得立马冲进房内，随后给三个朋友及男友发短信，叙述过程后说“好恶心”。

被告不否认自己将女房客抱下来，但他称自己并无非礼她的意思。

审讯中没有争议的案情，指女房客在2018年2月至12月11日，向被告租下一个房间。被告和妻子则住在同个单位内的另一个房间。

2018年11月30日，女房客因男友出差独自在家。晚上7时10分左右，被告放工回家，见女房客在洗衣晒衣，便站在厨房和浴室间和女房客聊天。

当时，女房客右脚站在小桌子上，左脚站在窗沿，晒衣服时突然叫了一声“哎呀”。

女房客解释，她因为衣服掉出窗外所以才发出“哎呀”的声音。被告则在听见“哎呀”一声，说了句“小心”，跑上前要帮她拾衣服。

据女房客所述，当时被告的脸非常靠近自己的大腿，令她非常不舒服，她便抽回踩在窗沿的左脚，双脚站在小桌子上。

被告接着就把她从桌上抱下来，过程中她的膝盖还划过被告的下体，她吓得立马回房，锁上房门，给朋友及男友发短信诉说自己的经历。