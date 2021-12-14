星展银行扩大小贩认养计划 向更多摊贩订餐

（早报讯）星展银行今日宣布，小贩中心认养计划明年将由三间扩大至七个熟食中心及咖啡店，以帮助更多小贩改善生意。

过去三个月，星展银行职员一同筹集了11万5000元，向熟食中心的摊贩们购买1万5000份食物，并将其派发给奋战在医院、医疗中心、疫苗接种中心等前线的工作人员，以及有需要的家庭。

这一举措惠及丹戎巴葛坊熟食中心、牛车水大厦和勿洛南第58座熟食中心汇福坊三间熟食中心，为参与该计划的商贩增加了约15％至30％的收入。

经营烧腊鸡饭的摊主陈顺来（58岁）说，今天是星展银行第二次向他们订购食物，每次订购50份，每份价值4元5角。

陈顺来说：“现在生意很难做，这项计划确实有帮到我们，大概能多30％的收入。”

今天中午，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士以及国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪一同到访了勿洛南第58座熟食中心汇福坊，并与义工团队一同将500份食物打包装箱。这些餐点将送至樟宜综合医院的前线人员手中。

王瑞杰说：“这种多方协作将帮助我们的小贩克服疫情下所面临挑战，我希望这样的互助精神可以激励更多人、产生积极的影响。”

为了帮助摊贩改善生意，尤其是位于市区的小贩中心，星展银行推出小贩中心认养计划（Adopt-a-Hawker Centre），每周向摊贩团购食物分送给受益团体，并且协助他们设立社交媒体账号以及使用数码工具来提高网络曝光率。

该计划是新加坡群策群力行动联盟（SG Together Alliance for Action）协助小贩采用线上订餐送餐的一部分。

星展银行新加坡总监兼董事总经理许志坤说：“尽管各商业领域的线上业务都呈上升趋势，但许多小贩仍主要依赖前来门店购买的顾客。我们希望这项小贩中心认养计划，能够以数码化、批量化的购买方式提升他们的收入。”

目前汇福坊约有三分之一的摊位接受电子支付方式付款，星展银行职员将在接下来三个月内，帮助半数以上摊位完成数码化转型。