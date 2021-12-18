袭击骚扰多名小学生还非礼少女 男子判坐牢

短短三小时内挥拳袭击和骚扰多名小学生，还非礼13岁女生，43岁男子被判坐牢3个月又10周。

被告庄奕华（译音）面对16项控状，包括八项蓄意伤人、四项骚扰他人、两项刑事暴力，以及非礼未满14岁者和企图蓄意伤人各一项。他昨天承认其中五项，余项交由法官下判时一并考量。

事故发生在今年9月24日下午12时35分至3时25分之间，地点在后港和盛港组屋区的多个地点。遭被告非礼的是一名13岁女学生，她在当天中午放学后和女同学一起走回家，路过后港坊的货物装卸区。

当时被告就在不远处，他看见女生后色心大起，便刻意从后方走向女生，伸手非礼她的臀部，并在女生回头查看时松手逃走。

被告之后转移阵地，到盛港惹兰加由（Jalan Kayu）和西芬薇（Fernvale）的组屋区和学校附近袭击小学生。

被告袭击和骚扰的对象包括三名12岁男生，他们都是在放学刚走出学校就遭被告攻击。被告更拳打其中一位受害男生的后脑勺两下，力道之猛甚至让男生感到头晕目眩，跌倒在地。

曾因蓄意伤人 入狱六个月又两周

被告曾在2018年因蓄意伤人和蓄意重伤他人等罪行坐牢六个月又两周，今年又攻击手无寸铁的学生，控方因此要求法官严惩，以达阻遏作用。

主控官认为，被告的行为对公众造成威胁，尤其是年幼的学生，因此有必要判处被告监刑，同时让他接受精神治疗。

法官考虑到被告所患的精神分裂症在一定程度上导致了他的犯罪行为，因此判他监禁三个月又10周。