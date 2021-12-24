首个SPAC获新交所主板上市资格

（早报讯）淡马锡旗下子公司祥峰投资控股（Vertex Venture Holdings）在开曼群岛注册的特殊目的收购公司（SPAC）——Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd（下称VTAC），已有条件获得在新加坡交易所主板上市的资格。若无意外，VTAC势将成为第一家在新交所上市的SPAC。

祥峰投资控股今天（12月24日星期五）通过新交所网站发布消息说，它已申请并在今天收到新交所回信，有条件给予VTAC在主板上市的资格。祥峰投资控股是VTAC的发起或保荐者（sponsor），计划通过认购VTAC的股票投资3000万元于VTAC，并打算购买VTAC私下配售的凭单。

SPAC上市风潮去年和今年席卷美国市场，占美国首次公开售股（IPO）活动的半壁江山，并且吸引不少亚洲公司通过并购已上市的SPAC借壳上市。以新加坡为总部的Grab控股公司本月初便是通过并购美国SPAC而在纽约上市。

新交所今年9月开始实施SPAC上市框架，允许SPAC到主板上市。SPAC上市时没有任何业务，向投资者筹得的资金旨在用于进行并购，因此也称为“空白支票公司”。

除了祥峰投资控股之外，据报道，本地私募股权投资公司Novo Tellus以及欧洲资产管理公司Tikehau Capital都有意成立SPAC，并在新交所上市；每家SPAC计划集资2亿元至3亿元。

总部设于新加坡的私募股权及基金管理公司奥拉集团（Aura Group）与本地投资公司Fat Projects也在筹备推出新加坡SPAC和美国SPAC，收购目标锁定为东南亚和澳洲的在快速增长科技公司。