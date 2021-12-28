本地研发智能食品包装材料 能释放抗菌剂杀有害细菌

（早报讯）智能食品包装材料在需要时会释放抗菌剂，可以让草莓等蔬果的保质期延长近一倍，而且比较环保，预计未来两年将投入商业化生产。

南洋理工大学和哈佛大学陈曾熙公共卫生学院合作研发全球首个“智能”抗菌的食品包装，由玉米醇溶蛋白（zein）、淀粉和其他天然生物聚合物制成，并加入天然抗菌化合物，既能实现生物降解、保护环境，又能杀死对人类有害的微生物。

抗菌生物工程中心主任陈美英教授说：“当湿度或有害细菌的酶成分增加时，包装中的纤维可以释放天然抗菌化合物，杀死常见的有害细菌，如大肠杆菌、李斯特菌和真菌。”

南大团队下来也计划在包装中加入食品级添加剂来消灭病毒。

这项研究受到许多农业者的认可。茂丰农场总裁彼得巴伯（Peter Barber）说：“包装材料的抗菌性能延长蔬菜的保质期，对我们很有用。我们期待有一天能在我们的蔬菜上使用这款包装。”

除了除菌，可生物降解是新包装的另一优势。根据国家环境局的数据，在2018年的176万吨家庭垃圾中，三分之一是包装垃圾，一半以上是塑料垃圾。使用可生物降解的智能食品包装材料或将解决塑料包装垃圾的问题。

尽管我国处理塑料垃圾的方法是焚化而非填埋，但陈美英教授认为，使用可生物降解的包装是大势所趋。同时，通过延长食物的保质期，智能食品包装材料也能减少食物浪费，保证食品安全。