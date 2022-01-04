上网预约换新钞服务 时段已满额

（早报讯）上网预约换新钞服务今天（1月4日）开放，星展银行的预约时段今天早上11时前已满额，大华银行的预约页面今早一度出现问题，一些用户无法使用预约服务。

星展银行、华侨银行、大华银行、马来亚银行和渣打银行今年的新钞领取服务实行预约制，五家银行于今天开放预约，并从下周二（11日）可前去银行领取。

星展银行的预约网页于今天凌晨12时就上线，截至今早11时，所有32家分行的领取时段都已被预定。其中，位于盛港勘宝坊（Compass One）的储蓄银行分行在预约开放的半小时内，所有领取时段就已满额。榜鹅水滨坊（Waterway Point）的储蓄银行分行则在凌晨1时前满额。

星展银行受询时说，营业时间内的领取时段多数预留给年长顾客等优先群体，其他顾客只可以选择营业时间前后的一小时内领取新钞。

替60多岁母亲预约的黄予慧（27岁，市场行销人员）今早7时30分开始，分别到星展银行和华侨银行的网站预约换新钞。

她说：“我母亲喜欢传统的实体红包，往年都会在到银行排队换新钞，今年她知道可以上网预约后，不擅长使用科技的她就让我帮她先预约。”

另一方面，大华银行上网预约网站今早8时开放，有至少20名用户在银行的面簿申诉无法加载或使用网站。

大华银行早上10时25分左右在面簿上贴文，针对部分顾客在预约领取新钞所遇到的困难致歉，并表示已在尝试解决问题。

金融业人员何珍妮（41岁）一早就守电脑前，准备预约到大华银行换新钞。她早上8时左右点击链接进入预约页面后，网站却加载不出来，等到网页加载出来并填写表格后，页面又显示无法提交，前后花了超过半小时，她最后改用其他银行的预约系统。