已婚男痴缠少妇 表白被拒伸狼爪

是“鬼迷心窍”还是“一见钟情”？56岁已婚男称被“爱情冲昏了头”，对少妇展开“疯狂”追求，结果表白被拒后，尾随对方进入电梯伸魔爪，昨天（1月28日）为“扭曲的爱”坐了牢。

被告谢新光（译音）承认一项严重非礼的罪名，另外一项盯梢罪名交由法官考虑后，被判坐牢三年半。受害者是在同座大楼工作的30来岁少妇，两人并非同事。

案情披露，被告称在餐厅内认识了少妇，并对她一见钟情，随后发现两人住在同个组屋区。

他开始展开“追求”，去年某天在组屋楼下的电梯“巧遇”少妇牵着幼女，当下表示要送孩子一些书当作礼物，少妇答应后，两人互换了电话号码。被告后来将书带给对方时，借机得知了她所住的单位。

去年5月，被告向少妇表白被拒后，便不停地发简讯给对方，还时常出现在她的组屋单位外和楼下。

去年8月6日，少妇早上8时左右赶着上班，出门就见到被告站在楼梯口。她不理会，走进了电梯，被告紧跟在后。

电梯内，被告突然抓住少妇，将她压在墙上，然后对她上下其手，电梯到了一楼打开门后，少妇立刻逃往巴士站。被告追了上去，还跟着上了少妇搭乘的巴士，一路去到了巴士转换站。

在巴士转换站，少妇等候另一辆巴士时，被告不断和她搭话，还拿出了手机给她看照片。

少妇这时赫然发现竟是她放上面簿的照片，顿时觉得对方十分可怕，立刻把面簿页面改成私人设置。她坐上另一辆巴士后，被告没再跟踪，少妇事后报警。