立春存钱讨吉利 银行外出现存款人龙

（早报讯）今天（2月4日）立春日，不少银行和自动存款机处出现人龙，人们赶在上班前存钱“开运”，讨个好兆头。

立春是春天的开端，寓意着新一年的开始。坊间流传，立春当日存钱，一整年都有钱进账，有财源滚滚的寓意。

记者今早8时走访大巴窑建屋局中心观察到，星展银行外出现排队等待入内的队伍。在约20分钟后，排队的人数增加至约30人。虽然有部分年长者一早就在银行外等待银行开业，将钱存入户头，但多数的公众都赶在上班前通过自动存款机存钱。

属羊的何胜赞（54岁，电脑工程师）与妻子二人今早约9时赶在上班之前，来到建屋局中心的华侨银行外排队存款。

“我们每年都有立春存钱的习惯，刚好太太等一下要去上班，所以就安排在她上班之前来存钱。而且她看了我们的吉时，这个时间对我是大吉，她属猪的，也是吉时，我们就一起过来了。”

多数公众在外排队的同时，有些人则拎着一袋袋的钱币走入设在银行一角的硬币存款机。部分家长除了替自己在立春存钱，也帮正在上课的孩子将他们在去年储蓄的钱币存入户头。

41岁的朱姓自雇人士与丈夫拎着一袋的钱币，为今年分别为两岁和四岁的孩子存钱。

“我看到早上是存钱的大吉时，所以就想着送孩子上学后来这里帮他们存钱。我们之后也会存一个50元或100元进户头，讨个吉利。”

有些人在立春这天通过电子转账方式存钱，但受访公众认为，这样做缺乏仪式感。

颜佩芸（19岁，学生）认为通过电子转账的方式存钱有失立春存钱的意义。

“我每年都会在立春存钱，把去年所存到的钱全都存入银行户头中，虽然使用电子转账可以准确挑选你要什么时候存入钱，不怕错过吉时，但我觉得这样做会失去意义。我比较想要看到银行户头的存款有所增加，而且当场存入现金会比在手机上看着银行户头储蓄金额的数字变化来的真实。”

今早与妻子一同存钱的何胜赞也说：“有些人是会通过电子转账来存钱，但我个人还是比较喜欢传统的方式，比较有仪式感。”