银行股带动海指再涨0.54％ 取得六天连涨

（早报讯）机构投资者进场以及银行股攀升，促使新加坡股市今天（2月9日，周三）再接再厉，成功取得六天连涨。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数今天上扬0.54％或18.30点，闭市报3420.04点，收于全天最高点，海指今年来已涨9.49％。受益于美国华尔街隔夜股市报捷，亚太市场情绪今天转好，悉尼、首尔、东京和香港股市分别涨1.12％、0.81％、1.08％和2.06％。

华尔街股市的道琼斯指数周二上涨约1％，据分析师指出，这是因为美国非农就业数据显示过去三个月就业市场强劲，加上企业盈利强劲，看来经济可能经受得起预期中1980年以来最急速的加息周期。芝加哥交易所的FedWatch工具亦显示，美国联邦储备局在3月份加息50个基点的预测概率已减少，从两天前的33％下跌至目前的28％，反映市场已较不认为联储局会在数月内加息50个基点，这个发展有利风险资产的表现。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》采访时说：“随着美国强劲的就业数据、良好的企业盈利以及更多国家计划取消边境管制或封锁措施，市场情绪已有所改善。人们已更有信心全球经济能经受得起预期中的加息。”

他也表示：“本周四出炉的美国通胀数据和下周新加坡的银行业绩发布，将决定市场的近期走向。”

IG亚洲市场战略师叶俊荣接受《联合早报》采访时则说：“隔夜华尔街股市的上涨，以及围绕中国股市的一些乐观情绪，有助于提振今天区域市场的情绪。随着中国股市近期的下跌，据说中国国家支持的基金已进场扶盘。”

另外，叶俊荣指出，新交所（SGX）的资金流动数据记录了连续第五周的机构净流入（净流入3.45亿美元），这是自2021年3月以来最大的每周资金流入。这意味着本地股市的海峡时报指数，尤其是海指当中的银行股，在下周的业绩发布之前将继续目前的势头。

三只本地银行股今天皆显著上涨，星展集团控股（DBS）股价劲扬1.09％至36.98元，华侨银行（OCBC）涨0.69％至13.22元，大华银行（UOB）涨0.46％至32.80元。

海指成份股21只上涨，4只持平，5只下跌。凯德投资（CapitaLand Investment）与腾飞瑞资（Ascendas REIT）股价分别劲涨3.11％和2.86％，收报3.65元和2.88元。怡和控股（Jardine Matheson）股价跌幅最大，跌2.31％至60.00美元。

整体股市交易量保持于14亿9000万股，交易总值则减至14亿4000万元。全场上升股324只，下跌股179只。

个股消息方面，宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）今天股价跌2.33％，闭市报0.63美元。它今早发布业绩，信托2021财年下半年每单位派息（DPS）同比上升1.5％至2.63美分（3.53新分），全年则下滑5.5％至5.33分。

凯利板公司美特医疗保健（Meta Health，前称美特尔）股价涨4.44％，闭市报4.7分。它今早透露，它旗下的5Digital将同医疗科技公司合作，打造虚拟“医疗城市”，供获认证的医护人员租用以提供诊疗服务或举办医疗教育活动。公司计划在新加坡推出“医疗城市”，之后再于印度尼西亚推出。

腾飞瑞资（Ascendas REIT）今天股价劲涨2.86％，闭市报2.88元。信托截至去年底下半年每单位派息7.598分，同比增加2.4％。该信托昨日闭市后发布业绩时指出，根据去年业绩表现，管理公司可获得1580万元的表现收费。但鉴于新加坡政府要求给予冠病疫情期间的租金回扣，导致前年每单位派息较低，管理公司因此自愿放弃这次所应得的表现收费，以租金回扣的影响为限。因此，单位持有人可获得的每单位派息将是15.258分，而不是15.058分。

仁恒置地（Yanlord Land）今天股价涨2.59％，闭市报1.19元。集团昨日闭市后透露，集团1月份预售出约98亿零700万人民币（21亿新元）的住宅、商业单位和停车场，合约总楼面17万零486平米，同比分别增加87.7％和6.7％。