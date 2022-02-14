FIR协议期满前 新印将彼此咨询日后安排

（早报讯）新加坡与印度尼西亚在飞航情报区协议25年后期满前，将就期满后的安排彼此咨询。如果还未达成协议，双方将继续执行届时的协议安排，直至谈成新协议。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和交通部长易华仁今天（2月14日）在国会就我国和印尼近期签署的协议，以及调整新加坡与雅加达飞航情报区（Flight Information Region，简称FIR）范围发表部长声明。

飞航情报区协议为期25年，经双方同意可延长。易华仁说，新加坡和印尼同意，在25年期满前咨询彼此和国际民航组织（International Civil Aviation Organization）的看法，以在期满后继续确保国际民航的安全与效率。

反对党领袖、工人党秘书长毕丹星询问，新印两国如果在25年后无法达成新协议，有什么样的纠纷解决机制。张志贤回应说，双方届时如果意见分歧，将彼此咨询，达成解决方案。

“在达成新协议前，双方将继续执行届时的安排。就飞航情报区而言，新加坡将继续履行职责，以安全、有效的方式为民航提供航空导航服务。”

马林百列集选区议员谢健平询问，协议是否能在25年期满后自动更新。易华仁说，各国之间有各种各样的航空导航服务安排，所以他不排除未来的任何选项。

易华仁指出，目前最重要的是确保新印谈成的协议获得国内核准并生效。两国日后也有时间和机会展开一系列合作措施，促进双方的密切合作与了解。