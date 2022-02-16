颜金勇：亚太经济合作组织可在三方面进行合作

（早报讯）亚太经济合作组织（APEC）旗下商业咨询理事会（ABAC）成员可以在数码经济、绿色经济以及扩大实体连接和加强供应链韧性等三方面进行合作，以携手建立韧性和强化经济复苏。

贸工部长颜金勇是在2022年首届商业咨询理事会会议上，提出以上建议。

该会议结合线上和线下方式举行。这一届会议主席是泰国，新加坡应泰国的邀请主办这一次会议。新加坡工商联合总会（SBF）商业咨询理事会在新加坡的秘书处，也是本地这项会议的主办者。

商业咨询理事会是亚太经合组织旗下的私人领域机构，任务是就商业界感兴趣的问题向政府领导人和亚太经合组织官员提供建议。

颜金勇建议亚太经济合作组织成员经济体探讨数码经济的合作机会。

他指出，我国与澳大利亚签订的数码经济协定（Digital Economy Agreement），以及与智利和新西兰签订的数码经济伙伴关系协定（Digital Economy Partnership Agreement），为贸易的通用规则和可相互操作标准提供了有用的参考点。

最近签署的英国—新加坡数码经济协定（UK-Singapore Digital Economy Agreement）和韩国—新加坡数码伙伴关系协定（Korea-Singapore Digital Partnership Agreement），进一步巩固了这方面的努力。

他因此建议商业咨询理事会的成员借力这些协定，改善区域内企业和企业之间的连接性。

2022年商业咨询理事会会议于本月15日至18日举行，来自澳大利亚、加拿大、美国、日本、泰国和新加坡等21个亚太经济合作组织成员经济体的200个代表出席了在圣淘沙名胜世界（RWS）举行的实体会议。