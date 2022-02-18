建筑海事加工业员工与住宿舍客工 无须定期轮流检测

（早报讯）经过大约两年的定期轮流检测安排的建筑、海事和加工业员工以及居住在宿舍内的客工，从今天（2月18日）起无须再接受定期轮流检测。

根据人力部昨晚（17日）发给业者的通知，除了居住在布拉尼（Brani）以及巴西班让宿舍的客工之外，其他已完成接种疫苗居住在宿舍内的客工，和所有建筑、海事与加工业员工以及在宿舍、客工入职中心与休闲中心的前线工作人员无须再接受强制性定期轮流检测。这些员工从今天起会在他们相应的人力部相关手机应用上看到被豁免定期轮流检测的通知。

那些居住在宿舍内，但未接种或未完成接种疫苗的客工则仍须要进行每三天的强制快速简易的定期轮流检测（简称FET-RRT）。人力部说：“这个群体如果感染了冠病，可能更容易患上严重疾病，定期轮流检测将帮助他们更好地监测自己的健康状况。”

通知中也提到，取消定期轮流检测的最新宣布考虑到本地高疫苗接种覆盖率和疫苗接种差异化安全管理措施（VDS）的实施。如果员工感染冠病，这能很好地保护他们免受严重疾病的侵害。

“奥密克戎变种毒株的高传播率和较短的潜伏期，也意味着定期轮流检测在遏制社区传播方面的有效性降低。”

人力部也提醒，抗原快速检测或是核酸检测结果呈阳性的员工，仍须要遵守现有的冠病医疗方案。

建筑商公会业者纷表欢迎

新加坡建筑商公会发言人回复《联合早报》询问时，对这个消息表示欢迎。他说，这是合理化防疫措施，以及朝着地方性流行病新常态迈出有益而务实的一步，能大程度地减少建筑业的停工时间。他说：“我们员工的疫苗接种率很高，确实是时候调整工作场所的措施，以便企业能够恢复并让运营更接近产能。”

翔晟基建工程私人有限公司主席兼顾问颜毓莹受访时说，定期轮流检测最耗费的是员工的时间。因为建筑业工人须要特地前往检测中心进行检测，来回就得花上半天时间，不只降低工作效率，也增加运作成本。

她说：“定期轮流检测取消后，行政上的工作会轻松很多，无须特别安排检测时间，排班表也容易。接送员工往返检测中心的交通费也可以省下来。”