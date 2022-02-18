商业咨询理事会促APEC推动安全重开边境

（早报讯）亚太经济合作组织（APEC）旗下的商业咨询理事会（ABAC）呼吁该组织推动安全地重新开放边境，以加快区域亟需的经济复苏，特别是受到严重冲击的微型、小型和中型企业（MSME）。

ABAC也表示，期待与区域市场合作以展现亚太经合组织成员持续对商业保持开放的态度。

ABAC的亚太商业领袖本周在新加坡举行会议，并申明他们决心在这个复杂、相互交织和迅速变化的区域继续密切合作。

ABAC轮值主席，也是泰国工业联合会主席苏攀（Supant Mongkolsuthree）在周五（2月18日）发表的文告中说：“商业界意识到，这是一个极度混乱的时期，但也有潜在的巨大机会。我们可以通过集体参与、迎接挑战和扶持我们的社区来发挥协同作用，以实现区域市场的全部潜力。”

谈到理事会的优先事项，苏攀说，冠病大流行病仍然是一个核心问题。“但2022年是我们拥抱新常态的一年，通过更公平的疫苗分配和区域一致的方式，安全地重新开放边境，同时努力缓解供应链中断。我们还可以通过促进结构性改革来提高生产力和增长。”

ABAC是亚太经合组织旗下的私人领域机构，该机构就商业界感兴趣的课题向政府领导人和亚太经合组织官员提供建议。

2022年ABAC会议本月15日至18日举行，约有200名来自澳大利亚、加拿大、美国、日本、泰国和新加坡等21个APEC成员经济体的代表，出席在圣淘沙名胜世界举行的实体会议。