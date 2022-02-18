亚股顶上乌云退减 银行股下跌使海指回跌0.4％

（早报讯）美俄两国政要下周末将会面的发展，促使俄罗斯本周入侵乌克兰的可能性退减，各地股市压力因此减轻但乌云仍密布。

新加坡股市的海峡时报指数尾盘重新受压，压力重新来自银行股，海指全天因此回跌0.37％或12.67点，闭市报3428.90点，全周持平。

香港股市今天（2月18日星期五）尾市加速下跌，全天重挫1.88％，除了受乌克兰因素影响和美团股价暴跌15％拖累，投资者也担心加息和当地冠病疫情。港股全周跌2.32％。

亚太主要股市整体倾向疲软，悉尼跌0.95％（全周跌0.17％），东京跌0.41％（跌2.07％），首尔则微升0.02％（跌0.12％）。上海和深圳股市各涨0.66％（涨0.80％）和0.42％（涨2.16％）。

股市早盘较后时卖压一度获得缓解，因美国国务卿布林肯已同意在俄罗斯不入侵乌克兰的前提下，于下周末与俄罗斯外长拉夫罗夫会面。法新社引述东海东京证券（Tokai Tokyo Securities）高级股市分析师分析师仙石诚（Makoto Sengoku）说，该消息至少是使市场较放心，觉得俄罗斯不大可能在此时侵略乌克兰。

不过，午盘时海指节节败退，闭市前半小时触及全天最低点后才获得支持。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》采访时表示：“乌克兰的紧张局势给本地股票带来了阴影。临近周末的时候，大家都很谨慎。这个星期天至关重要，因为它标志着白俄罗斯军事演习和冬奥会的结束。俄罗斯在乌克兰边境集结大军的意图将更加清晰。”

新加坡凯基证券分析师陈广治受访时说：“全球市场正在关注俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势。由于濒临战争，市场充斥恐惧情绪。石油和黄金的表现优于大多数资产。同时，美国通胀率在1月份再次达到新高，加强了美国积极加息和缩减资产负债表的预期。由于美元走强，新兴市场出现一些资金外流。”

海指成份股今天涨跌互见，10只上涨，6只持平，14只下跌。给予海指最大压力的是华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB），股价分别跌1.04％和0.88％，闭市报13.27元和32.57元。星展集团控股（DBS）股价跌0.22％，闭市报36.45元。

整体本地股市交易量增至12亿5000万股，交易总值则跌至12亿元。全场上升股259只，下跌股226只。大华银行今天交易总值冠全场，达1亿2825万元；全场涨最多的是伊势丹（Isetan）和创新科技（Creative Technology），股价劲涨15分（4.13％）和13分（5.37％），收报3.78元和2.55元。

个股消息方面，挑战者科技公司（Challenger Technologies）今天股价涨1.79％至0.57元。集团昨晚发布业绩，截至去年底集团全年净利跌24％至1780万元，主要因为冠病疫情相关的政府资助减少以及营运开销增加。但董事会建议派发每股2.8分的年终股息，高于前年的2.7分。