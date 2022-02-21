（早报讯）乌克兰局势和美国加息因素将继续主导股市走势。美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫同意本周举行会晤，乌克兰紧张局势能否降温备受关注。

新加坡海峡时报指数上周五（2月18日）跌0.37％至3428.90点，全周持平。纽约隔夜股市的道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数上周五分别跌0.68％、0.72％和1.23％。

悉尼、东京和首尔股市今早（21日）开盘至今下跌，分别跌0.88％、1.88％和1.56％。股指期货显示亚太其余股市多数将下跌。美国股市周一将休市，纽约三大股指的期货目前跌0.21％至1.01％。

周一可关注的股票：

1.莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）今早发布全年业绩，集团去年净利扬升27.7％至8420万元，营收增27.4％至7亿2380万元，每股盈利4.49分，每股净资产值51.43分。董事会建议派发每股2.8分年终股息，其中核心和特别股息各1.8分和1.0分。

莱佛士医疗集团对边境重新开放和国际旅游短期内的复苏持谨慎乐观看法。它预期集团2022财年将保持盈利。

莱佛士医疗集团上周五股价涨1.55％，闭市报1.31元。

2.房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）今早宣布正式推出其柬埔寨农业中心，并与新加坡制造商总会（Singapore Manufacturing Federation）签署谅解备忘录，以吸引新加坡公司到柬埔寨扩展业务。

逢来发集团上周五股价涨1.04％，闭市报9.7分。

3.胜捷企业（Centurion）上周五夜晚发布盈利预报，预料集团2021财年净利将从前年的1720万元大增至少200％，这主要是因为集团营运表现改善，包括新马两地工人宿舍资产组合前年第四季以来的扩充、英国学生宿舍资产的租用率稳健复苏以及投资房地产的公允价值亏损从前年的2760万元减少至去年的310万元。

胜捷企业上周五股价持平于0.335元。

4.房地产发展商协和（Hiap Hoe）上周五夜晚透露，豪杰大厦（Orchard Towers）的业主已开会通过把集体出售该大厦的保留价定于16亿元。协和的子公司拥有在该大厦的59个分层地契单位，其中21个是店面，38个是办公室。

协和上周五股价涨1.40％至0.725元。

5.明策（Clearbridge Health）上周五发布业绩预警，集团截止去年底的全年业绩料将出现净亏，相对于前年集团的207万元净利。去年出现净亏主要因在挂牌联号Biolidics的股权的662万元公允价值亏损、所持金融衍生产品的350万元公允价值亏损以及为预期信用亏损作出的263万元准备金。

明策的股价上周五涨0.99％至0.102元。

6.新航工程（SIA Engineering）与法国赛峰电子与防务公司（Safran Electronics & Defense）的合资公司——亚洲赛峰电子与防务公司（Safran Electronics & Defense Services Asia），上周六宣布扩大维修与翻修（MRO）业务范围，将在新加坡提供飞机起落架控制系统的维修与翻新。

新航工程股价上周五下跌1.28％，收报2.32元。

7.国际贸易（Intraco）昨天披露接到独立董事云志伟（译音，Hoon Chee Wai）的通知，这与特毅国际（TEE International）被令向商业事务局（CAD）提供文件，协助调查一起涉嫌触犯证券与期货法令的活动有关。云志伟是以特毅国际非执行独立董事的身份被要求协助调查，但未被要求交出个人护照。国际贸易董事会表示，这起事件与公司无关，不影响公司的业务和运作。

国际贸易股价上周五涨1.25％，闭市报0.405元。