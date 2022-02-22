乌克兰危机恶化冲击股市 海指早盘跌0.8％

（早报讯）乌克兰危机恶化，俄罗斯总统普京签署法令承认乌克兰两地区独立的消息，冲击亚洲股市，美国股市三大股指的期货今早应声跌1.5％至2.4％。新加坡股市的海峡时报指数今天（2月22日）早盘跌28.75点或0.84％，报3407.59点。

悉尼、首尔、东京和香港股市今早各跌1.46％、1.77％、2.26％和2.95％。

俄罗斯的最新举动，破坏了由欧洲斡旋的和平谈判。

路透社报道UBP高级亚洲经济分析师卡洛斯·卡萨诺瓦（Carlos Casanova）说，在俄罗斯的最新举动之后，局面已“更接近军事干预，这当然会推动市场上的许多风险情绪”。由地缘政治因素和美国联邦储备局引起的市场短期波动持续且强烈。后果将是油价上涨，股票被抛售，人们涌向日元等避险资产。

DailyFX策略师杨燕今早指出，普京在周一的电视采访中也将乌克兰描述为俄罗斯历史的一个组成部分。如果局势进一步恶化，这可能会带来美国和欧洲新一波制裁的风险。

她表示，东欧地缘政治紧张局势的重新升级打击了市场情绪，这在对风险资产造成压力的同时也提振了避险资产。关键的风险是，高度多变的局势造成了大量的投资者不喜欢的不确定性，让人更担忧这种情况可能发展成更大规模的危机。

CMC市场分析师王绥勤今早接受《联合早报》采访时指出，目前，由于俄乌紧张局势引发的地缘政治风险加剧，亚洲股市的情绪已经全面转弱。俄罗斯的最新行动似乎没有指向短期内局势的任何缓和信号。

他说：“首先，克里姆林宫表示，它目前没有关于普京和拜登之间的峰会的具体计划，该峰会于周一由法国总统马克龙促成。其次，俄罗斯已经签署了承认乌克兰东部分离地区顿涅茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk）的法令，普京已命令国防部向这两个分离地区派遣‘维和部队’。”

他认为海指短期内的主要支持水平是3390/3367点，这也是海指的20天移动平均。

海指今早开盘挫跌23.22点或0.68％，跌幅一度达1.01％，盘中最低3401.81点，最高3421.40点。

新加坡股市今早全场交易量7亿3791万股，总额5亿零467万元。上升股133只，下跌股299只。海指成份股全面下跌，仅1只持平。

个股方面，大东方控股（Great Eastern Holdings）今早股价跌0.185％至21.54元。它今早发布业绩，截至去年底，集团第四季净利同比跌33％至2亿2980万元，主要是由于前年第四季确认了一次性的正面税收影响。董事会建议在5月5日派发每股55分的年终股息，加上已派发的每股10分中期股息，全年股息达每股65分。

新航工程（SIA Engineering）股价今早跌3.45％至2.24元。新航工程昨日闭市后发布业绩，集团截至去年12月底第三季净利同比增加3.3倍至3320万元，营收同比上扬33.8％至1亿4000万元。若不包括政府提供的薪金援助以及一次性注回的税务开支，集团第三季是亏损700万元。

集团指出，即使疫苗接种者旅游通道（VTL）逐步开通，集团的营收复苏展望仍不明朗，因为奥密克戎变种病毒暴发影响了国际航空旅行的展望。

博纳产业（Propnex）今早股价涨1.174％至1.75元。公司昨日闭市后透露对新交所质询的答复并澄清，集团总裁依斯迈最近向旗下房屋经纪透露集团去年取得超过10亿元佣金，并不代表集团全年的营收也超过10亿元。新交所的质询包括10亿元的说法是否属实，以及博纳产业是否有选择性地对旗下房屋经纪披露重要信息。

维康（VICOM）股价今早涨0.98％至2.06元。公司昨日闭市后发布业绩，集团截至去年底下半年净利同比减少13.7％至1277万元，营收同比增加11％至5173万元，因我国经济复苏以及2020年第二季疫情阻断措施时的比较基础较低。董事会建议在5月25日派发每股3.24分年终股息和每股2.00分特别股息，连同已派发的每股3.04分中期股息，集团全年派息达8.28分。

星和（StarHub）今早股价跌0.78％至1.28元。它昨日下午较迟时宣布签下英超六年转播权，从2022-23赛季开始直播英超赛事。星和与英超签署的是六年的独家合作协议。星和表示，它将向所有客户提供英超转播，相关配套会更加方便和低廉，详情将在6月宣布。