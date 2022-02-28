李总理：新加坡须自我捍卫 不能靠他人保护

（早报讯）新加坡不能依靠他人来保护，也绝对不能失去防卫国家的能力。

李显龙总理今天（2月28日）在外交部长维文医生针对俄罗斯和乌克兰战事发表部长声明后，发面簿贴文重申，新加坡强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰，并申明乌克兰的主权、独立和领土完整须受到尊重。

他指出，要是国际关系是根据“强权即公理”（might is right）的运作模式，对于像新加坡这样的小国，世界将是非常危险的地方。这也是新加坡为何坚决支持禁止对主权国家进行侵略行为的《联合国宪章》和国际法。

维文今天在国会对预算案展开辩论前，就乌克兰局势和影响发表部长声明。俄罗斯在2014年占领乌克兰的克里米亚半岛后，时任外交部长尚穆根也在那年国会拨款委员会辩论外交部的开支预算时，就入侵事件发言。

李显龙说，乌克兰当年和现在的情况带给我们的教训是显而易见的。“当条约和外交失败时，我们不能依赖他人保护我们。我们绝对不能失去自我防御的能力。国民服役和一个强大且随时待命的武装部队是我们对入侵者最佳的威慑。”

“作为一个小国，我们力求和所有国家，不论大小，维持良好关系。我们不选边站，而是根据一直秉持的原则和长期的国家利益，规划自己的前程。”

李显龙也强调，新加坡必须保持团结和凝聚，国内政治必须限于国境之内。