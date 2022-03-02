三名国会议员确诊冠病

（早报讯）打冷颤、出现晕眩，奥密克戎变种毒株“并非那么轻微”。

淡滨尼集选区议员锺丽慧昨晚（3月1日）在面簿发放她确诊的消息，并上载抗原快速检测（ART）显示两条线的照片，表达上述看法。

她说：“当我的两条线如此清晰……我知道明天（即今天）无法到国会就财政预算案部门开支的辩论发表演讲。我声音沙哑，一咳嗽就无法停止，无法发表演讲了。”

锺丽慧说，她不记得曾经历过这样的冷颤或晕眩，“也或许我们上一次病倒是很久以前的事了。”

她希望尽快康复，以便能发表一些部门开支预算辩论的演讲，“平均康复期应该是三天，但听说很多需要更长时间……希望这波疫情尽快结束。”

When my lines are so solid… I know I won’t make it tomorrow to deliver my Budget speech. Anyway, I can’t deliver in... Posted by Cheng Li Hui on Tuesday, March 1, 2022

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉昨晚也在面簿贴文，说自己和七岁女儿都确诊，两人一起隔离72小时，他也可以照顾女儿。

也是丹戎巴葛集选区议员的陈圣辉，前天曾到国会议事厅出席新财年政府财政政策的辩论。

陈圣辉说，女儿昨早还好好的，到了学校却发烧，所以被送回家，过后确诊。

他自行检测，结果呈阴性。为确定真的没事，他再次检测，这次是抽取喉咙拭子（Throat Swab）样本，结果呈阳。

陈圣辉的女儿还在发烧，他开始觉得疲倦，喉咙也开始发痒，“奥密克戎似乎主要影响上呼吸道。”

他指出，在预算案部门开支辩论期间确诊不是好时机，并感激贸工部、文化、社区及青年部和金融管理局的同事暂时顶替他的工作。

他也促请摩绵－经禧区选民如有紧急事务，可电邮moca@pap.org.sg找他或团队协助。

陈圣辉促请公众接种和打追加剂，学习与冠病共处。

🦠 I’m COVID positive. My 7yo daughter was fine this morning, but later ran a fever at school and was sent home. She... Posted by Alvin Tan 陈圣辉 on Tuesday, March 1, 2022

宏茂桥集选区议员颜添宝也于三天前（2月27日）确诊，目前居家隔离。

他说，喉咙有点不舒服，感激朋友和同事分享润喉的自然配方，会继续遵守卫生部的冠病条例。